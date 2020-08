Wispelturige wolkenvelden op grotendeels droge zondag Redactie

02 augustus 2020

06u36

Bron: Belga 24 Weernieuws Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar zondag af. Er vallen hoofdzakelijk na de middag enkele lokale buien, maar het blijft overwegend droog. In de voormiddag is het over het westen en het centrum lokaal soms zwaarbewolkt. Aan zee wordt het in de namiddag meestal zonnig. We halen maxima van 20 graden aan zee tot 24 of 25 graden in Belgisch Lotharingen, zo verwacht het KMI.



Zondagavond kan er lokaal nog een bui vallen en wordt het gedeeltelijk bewolkt. 's Nachts is het droog met brede opklaringen en soms wolken. Op het einde van de nacht neemt de kans op enkele buien toe aan zee. We krijgen minima van 9 graden in de Hoge Venen tot 16 graden aan zee.

Maandag is het eerst wisselend tot soms zwaarbewolkt, met buien vanaf de kust. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. In de loop van de namiddag en avond wordt het vanaf het noordwesten droog en klaart het grotendeels op. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 20 à 21 graden in het centrum.

Dinsdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt maar droog. Het kwik stijgt lokaal tot 22 graden bij een meestal matige westen- tot zuidwestenwind. Woensdag is het vaak zonnig en droog bij maxima die oplopen tot 26 graden in het centrum.

Donderdag wordt zonnig en warm, met in vele streken maxima rond of iets boven 30 graden. Ook vrijdag is het volop zonnig en nog warmer met maxima rond 33 graden in het centrum.