Wispelturige Paasdag in verschiet kv

01 april 2018

06u42

Bron: Belga 2 Weernieuws De paasklokken brengen vanochtend vooral buien met mee. In de late namiddag wordt het vanaf de kust droger met brede opklaringen, maar in het oosten van het land blijven nog tot 's avonds buien vallen. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 7 en 9 graden elders. Dat voorspelt het KMI.

Vanavond wordt het overwegend droog met tijdelijk brede opklaringen, maar op het einde van de nacht volgt lichte regen in het westen. De minima liggen tussen 0 en 5 graden.

Morgen is het overal zwaarbewolkt of betrokken. In de voormiddag regent het licht in het westen en het noorden van het land. Tegen de avond krijgen ook de andere regio's lichte regen. Maxima tot 12 graden in de Ardennen en tot 14 graden elders.

Ook dinsdag wordt een wisselvallige dag met regen en buien. De matige zuidenwind voert zachte lucht aan, waardoor het kwik wel kan klimmen tot 14 of lokaal 15 graden. Woensdag wordt het overwegend bewolkt met buien en kans op onweer. Het gaat ook stevig waaien. Maxima tot 14 graden.

Donderdag en vrijdag krijgen we naar waarschijnlijk beter weer, met veel zon en voornamelijk hoge bewolking. Donderdag zou het kwik blijven haperen rond 11 of 12 graden, maar vrijdag kan de temperatuur richting 18 of zelfs 19 graden klimmen. Ook zaterdag zou het nog warm worden, met misschien voor het eerst dit jaar temperaturen van 20 graden. De kans op buien neemt dan wel toe. RH

