Winterweer zorgt voor verschillende ongevallen op de snelwegen

De plotse sneeuw- en hagelbuien van afgelopen avond hebben voor verschillende ongevallen op de snelwegen gezorgd. Bestuurders raakten verrast toen de snelweg rond 23 uur op sommige plaatsen bedekt raakte met een laagje sneeuw.

Op de E40 in Oudenburg richting Jabbeke raakte een persoon zwaargewond toen een wagen rond 23.15 uur begon te slippen en tegen een aanwijzingsbord crashte. De inzittende zat gekneld in de wagen, werd bevrijd door de brandweer en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Het slachtoffer raakte zwaargewond maar verkeert niet in levensgevaar. Door het ongeval was een van de twee rijstroken versperd en ontstond er een file van enkele kilometers, die minstens drie kwartier aanhield.

Nog in Oudenburg, maar dan op de A10 tussen Oostende en Jabbeke, gebeurden kort daarvoor nog twee ongevallen. Zowel in de richting van Brussel als in de richting van Oostende schoof telkens een auto in de gracht, op enkele honderden meters van elkaar. De inzittenden bleven ongedeerd.

De diensten van Agentschap Wegen en Verkeer zijn al de hele avond in de weer met zout strooien.

