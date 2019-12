Wintersporters kunnen opgelucht ademhalen: het gaat flink sneeuwen in de Alpen AW

21 december 2019

13u28

Bron: NoodweerBenelux 7 Weernieuws Afgelopen week was het bijzonder zacht in de Alpen. Gelukkig slaan de weercondities stilaan om bij het begin van de kerstvakantie: verschillende neerslagzones zullen de komende dagen voor verse sneeuw zorgen. “Vooral in Frankrijk en Zwitserland kan de sneeuwlaag flink aandikken”, zo meldt Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux.

De voorbije dagen was het bijzonder zacht in de Alpen en dan vooral aan de noordkant. Lokaal stegen de temperaturen zelfs boven 10 graden op 1.500 meter. Dat kwam door de aanvoer van zeer zachte lucht uit het zuiden. De sneeuwlaag, die in december nog niet echt weerstand biedt, is daardoor snel weggesmolten in de lagere gebieden.



(Lees verder na de foto)

Witte kerst

Met het inzetten van de astronomische winter keert het koelere weer in de Alpen terug. Komende dagen zorgt een stevige westelijke luchtstroming voor sneeuw langsheen de hele noordzijde. Vooral in de Franse Alpen valt er erg veel sneeuw (tot meer dan 50 centimeter) maar ook in Oostenrijk krijgen de meeste skigebieden een verse lading sneeuw. Wie op 25 december boven de 1.000 meter viert, kan dus wél genieten van een witte kerst.

De laatste witte kerst in België dateert al van 2010 en ook dit jaar zit sneeuw op kerstmis er zeker niet in. Een vrij zachte luchtstroming blijft ons weerbeeld komende dagen bepalen. Bovendien valt er regelmatig regen. “Momenteel berekenen de weermodellen zo’n 8 graden op kerstdag met behoorlijk wat zon. Voorlopig zit winterweer er nog niet in”, aldus NoodweerBenelux.

Meer over Alpen

weer

weersvoorspelling