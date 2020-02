Winterse warmtegolf in Zuid-Europa bereikt piek met record PhT

03 februari 2020

De winterse warmtegolf van de voorbije dagen in Zuid-Europa heeft maandag een absolute piek bereikt met temperaturen tot 28 graden. In het noordwesten van Italië lag de maximumtemperatuur 20 graden hoger dan normaal. Oorzaak: een aanhoudende aanvoer van woestijnlucht uit Noord-Afrika. Maar de komende dagen is het wel uit met de voorzomerse pret.

Even gaan zitten toch: in Turijn, normaal goed voor 7 graden begin februari, waande je je in juli. De temperatuur liep er maandagnamiddag op tot 26,7 graden. De Italiaanse weerdienst was in alle staten: het vorige februarirecord van 24,5 graden voor Turijn werd verpulverd. In de regio Piemonte wees het kwik op 1.500 meter hier en daar 18 graden aan. Ongezien.

Zelfs het zuiden van Zwitserland pikte een stuk van de warmte mee. In Locarno werd het 24 graden.

Voor het warmste plekje van Europa moest je alweer naar Valencia aan de Spaanse oostkust: 28,4 graden. In Spaans- en Frans-Baskenland mochten de badpakken ook uit de kast: in San Sebastian werd het 27 graden. Biarritz (Frankrijk) kwam uit op 26,6 graden.