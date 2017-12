Winterse neerslag verwacht, week vol regen en wind Redactie

07u04

Bron: Belga 5 Thinkstock Weernieuws Het agentschap Wegen en Verkeer is al de hele nacht stand-by om de wegen zoveel als mogelijk ijsvrij te houden. Momenteel liggen de wegen er goed bij, maar later op de dag wordt winterse neerslag verwacht.

"In combinatie met de sneeuw is het moeilijk om de wegen ijsvrij te houden. Bij neerslag kan het plaatselijk glad zijn. Pas je rijgedrag dus zeker aan", adviseert Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer op VTM Nieuws.

Vandaag gaat het ook hard waaien. De parken en bossen die beheerd worden door Leefmilieu Brussel gaan daarom deze middag uit voorzorg dicht voor het publiek. Na inspectie zullen de parken morgenochtend weer opengaan.

We verwachten vandaag veel wind, met vooral in de namiddag en avond rukwinden tot 95 km/uur. De maxima liggen tussen +2 en +7 graden. Ook morgen en de dagen die volgen krijgen we nog geregeld regen en buien.

Vandaag is het zwaarbewolkt met vanaf de Franse grens sneeuw, die geleidelijk overgaat in regen. Na de middag krijgen we opklaringen, die echter nog afwisselen met regenbuien. In de Ardennen zijn eerst nog wat winterse buien mogelijk. In de voormiddag blijft het nog koud, maar met de passage van de neerslagzone stijgt de temperatuur snel tot rond 2 graden in de Hoge Venen, tot 6 of 7 graden in Laag- België en tot 8 graden aan zee.

Vanaf de middag gaat het ook stevig waaien, krachtig in het binnenland en zelfs zeer krachtig tot stormachtig aan zee. De zwaarste windstoten worden verwacht in de namiddag en de avond.

's Nachts zijn er eerst nog opklaringen, afgewisseld met wolkenvelden waaruit lokaal nog een winterse bui kan vallen. In de Ardennen is een sneeuwbui mogelijk. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +3 graden aan zee, met waarden rond +1 graad in het centrum.

Morgen trekken een depressie en een vrij actieve storing over ons land. Het wordt dus zwaarbewolkt met perioden van regen. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden. Vooral 's avonds neemt de wind toe en zijn er rukwinden mogelijk tot 70 km/uur aan zee en in Hoog- België.

Dinsdag krijgen we afwisselend buien en opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas is er meer bewolking en valt de neerslag als sneeuw of smeltende sneeuw. Woensdag en donderdag trekken nieuwe neerslagzones, vergezeld van een stevige wind, over ons land.