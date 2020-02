Winterse buien op komst: KMI waarschuwt voor lokale ijsplekken HAA

25 februari 2020

16u18

Bron: Belga, NoodweerBenelux 1200 Weernieuws Het wordt deze namiddag wisselvallig met buien van regen, korrelhagel of in de Ardennen ook smeltende sneeuw. Lokaal is onweer niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen en centrum. Ook de rest van de week worden winterse buien met voornamelijk smeltende sneeuw verwacht, zo meldt het KMI.

De buien kunnen in de loop van de dag geleidelijk een winters karakter krijgen, met mogelijk wat korrelhagel of in de Ardennen wat smeltende sneeuw. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westzuidwesten. Er zijn windsnelheden mogelijk tot 50 of 60 kilometer per uur, zegt het KMI. Tijdens felle buien kunnen die lokaal oplopen tot mogelijk 70 kilometer per uur.

Koudere lucht

Vanaf vandaag stroomt gevoelig koudere lucht binnen vanuit het noordwesten. Deze maritiem polaire luchtsoort is verantwoordelijk voor de mogelijk pittige buien in de namiddag en avondperiode. “Op 1.500 meter daalt de temperatuur straks naar -5 tot -7 graden, dat is voldoende voor enkele winters getinte buien in het binnenland”, zegt weerexpert Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

Vanavond en vannacht neemt de buienneiging toe. Meerdere buienlijnen trekken over het land met soms felle regen. Er kan korrelhagel of smeltende sneeuw vallen.

Neerslagafkoeling

“Op meerdere plaatsen schommelt het kwik dan tussen 2 en 4 graden, wat net voldoende kans zijn voor smeltende sneeuw tijdens een intensere bui. Het fenomeen isothermie (neerslagafkoeling, red.) zorgt er dan voor dat de regen tijdelijk kan transformeren in winterse neerslag”, aldus Roose.

Ten zuiden van Samber en Maas gaat het mogelijk om smeltende sneeuw of sneeuw. In de Ardennen, en tijdelijk ook in de lagergelegen gebieden, kan een sneeuwlaagje ontstaan.

Gladde wegen

De minima schommelen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +4 graden aan zee. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westzuidwesten. Aan zee draait de wind naar het westnoordwesten. De windsnelheden schommelen rond 60 kilometer per uur. Het KMI waarschuwt voor lokale ijsplekken tijdens het tweede deel van de nacht.

Lees ook: 6 tips om te rijden bij gladde wegen

Wisselende bewolking, eerst op een bui na droog, vanaf de middag meer buien, met korrelhagel en kans op onweer, in de hoge Ardennen natte sneeuw, 5-9 graden, 4-5 Bft WZW/W, rukwinden 50-60 km/u, in een onweer mogelijk meer. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Morgen wordt een wisselvallige dag met soms buien, afgewisseld met opklaringen. In de Ardennen vallen er sneeuwbuien, waardoor daar een sneeuwlaagje van enkele centimeters kan ontstaan. Elders gaat het om buien van regen, smeltende sneeuw of korrelhagel. Een lokale donderslag is opnieuw niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden in het westen. In het binnenland staat een matige tot vaak vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, aan zee waait de wind vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten.

Donderdag opnieuw een sneeuwzone?

Donderdag vertoeven we nog steeds in een omgeving met snipverkouden bovenluchten. Dat zorgt ervoor dat de buien ‘s ochtends gepaard kunnen gaan met korrelhagel, smeltende sneeuw of regen. In de Ardennen is het koud genoeg voor sneeuw en de vorming van een sneeuwdek van enkele centimeters. “We moeten vooral de periode van donderdagochtend tot en met de middag in de gaten houden. Het Amerikaans en Europees weermodel berekenen een klein lagedrukgebied met flink wat sneeuw aan de noordkant. Dit kan mogelijk voor verrassingen zorgen in ons land. We houden de weermodellen goed in de gaten”, aldus nog NoodweerBenelux.

Vrijdag is het een groot deel van de dag droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe in het westen, gevolgd door regen tegen het einde van de namiddag. ‘s Avonds zou de eerste neerslag nog als sneeuw kunnen vallen in de Ardennen, maar ook daar zal de neerslag overgaan in regen. De maxima schommelen tussen 1 en 7 graden, voorspelt het KMI.