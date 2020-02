Winterse buien op komst: kans op korrelhagel en onweer Bestuurders opgelet: KMI waarschuwt voor lokale ijsplekken volgende nacht HAA

25 februari 2020

06u54

Bron: Belga 1 Weernieuws Het wordt opnieuw een grijze dag vandaag. In de namiddag neemt de kans op winterse buien in het hele land toe. Ook een donderslag is mogelijk. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen en centrum.

We starten de dag eerst nog betrokken met wat regen in het zuidoosten van het land. In het westen en centrum is het tijdelijk droger met mogelijk soms opklaringen. In de namiddag wordt het wisselvallig en neemt de kans op buien overal toe. De buien kunnen geleidelijk een winters karakter krijgen, met mogelijk wat korrelhagel of in de Ardennen wat smeltende sneeuw. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westzuidwesten. Er zijn windsnelheden mogelijk tot 50 of 60 kilometer per uur, zegt het KMI.

Vanavond en vannacht neemt de buienneiging toe. Meerdere buienlijnen trekken over het land met soms felle regen. De buien krijgen overal een winters tintje. Er kan korrelhagel of smeltende sneeuw vallen. Ten zuiden van Samber en Maas gaat het mogelijk om smeltende sneeuw of sneeuw. In de Ardennen, en tijdelijk ook in de lagergelegen gebieden, kan er een sneeuwlaagje ontstaan.

Wisselende bewolking, eerst op een bui na droog, vanaf de middag meer buien, met korrelhagel en kans op onweer, in de hoge Ardennen natte sneeuw, 5-9 graden, 4-5 Bft WZW/W, rukwinden 50-60 km/u, in een onweer mogelijk meer. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Gladde wegen

De minima schommelen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +4 graden aan zee. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westzuidwesten. Aan zee draait de wind naar het westnoordwesten. De windsnelheden schommelen rond 60 kilometer per uur. Het KMI waarschuwt voor lokale ijsplekken tijdens het tweede deel van de nacht.

Morgen wordt een wisselvallige dag met soms buien, afgewisseld met opklaringen. In de Ardennen vallen er sneeuwbuien, waardoor daar een sneeuwlaagje van enkele centimeters kan ontstaan. Elders gaat het om buien van regen, smeltende sneeuw of korrelhagel. Een lokale donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden in het westen. In het binnenland staat er een matige tot vaak vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, aan zee waait de wind vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten.