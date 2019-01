Winterse buien in de Ardennen jv

08 januari 2019

06u17

Bron: belga 0 Weernieuws Opklaringen wisselen af met wolkenvelden, die buien produceren. In het uiterste westen van het land blijft het mogelijk droog, zegt het KMI.

In de Ardennen gaan de regenbuien in de late namiddag over in winterse buien of sneeuwbuien. De maxima liggen rond 3 graden in Hoog-België, rond 7 graden in het centrum en rond 8 graden aan zee. De wind waait matig of vrij krachtig uit westnoordwest, ruimend naar noordwest, met rukwinden tussen 60 en 70 km/u.

Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met buien. In de Ardennen krijgen we buien van smeltende sneeuw en sneeuw. De minima liggen rond -1 graad in Hoog-België, rond 3 graden in het centrum en rond 5 graden aan zee. De wind waait eerst nog matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Later wordt hij matig uit het noordnoordwesten. Vooral in het begin van de nacht zijn er nog rukwinden mogelijk tussen 50 en 70 km/u.

Morgen is het wisselend bewolkt met buien. In Hoog-België valt er sneeuw. In de loop van de namiddag wordt het droger. De maxima liggen tussen 0 en +4 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 5 en 7 graden elders. De wind waait matig uit het noorden. In de Ardennen waait de wind soms vrij krachtig en aan zee soms zelfs krachtig. In deze regio's is er kans op rukwinden tussen 60 en 70 km/u.

Meer over Ardennen

België

weer