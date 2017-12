Winterprik nog niet voorbij: maandag sneeuwtapijt tot 15 centimeter mogelijk, opletten voor gladde wegen Redactie

20u47

Bron: Noodweer Benelux 0 Ronny De Coster Sneeuw in de Vlaamse Ardennen.

Wie denkt dat de winterprik na de sneeuwwitte zondag voorbij is, heeft het mis. Ook morgen wordt het opnieuw winters weer, met mogelijk een sneeuwtapijt van 5 tot plaatselijk 15 centimeter. Het wordt ook opnieuw opletten voor gladde wegen. Dat meldt NoodweerBenelux.

Zoals verwacht trok op zondag een vrij intense sneeuwzone tijdens de voormiddag over het land, goed voor zo’n 2 tot lokaal 10 cm sneeuw. Geleidelijk stroomde er tijdens de namiddag zachtere lucht binnen, gedreven door een stevige zuidwestenwind, waardoor de sneeuw overal transformeerde in regen en de dooi werd ingezet.

Wie denkt dat de winterprik hierbij definitief van de kaart geveegd is heeft het mis. Als we de weermodellen mogen geloven staat er morgen alweer een nieuwe winterse verrassing voor de deur, met mogelijk opnieuw (en mogelijk vrij veel) sneeuwval, aldus Samuel Helsen van weerdienst NoodweerBenelux.

Lagedrukgebied brengt sneeuwval

Morgen trekt een depressiekern, met bijbehorende neerslagzone van over Frankrijk over België. De depressiekern zal van ZW naar NO pal over het centrum van België trekken. Aan de oostelijke flank van de depressie waait er een zuidwestenwind en wordt er zachte lucht aangevoerd, terwijl er aan de westelijke flank koudere lucht wordt aangevoerd onder invloed van een noordoostenwind. Dit verschil in windrichting zal ervoor zorgen dat er op weervlak morgen grote regionale verschillen zullen optreden in ons klein landje.

wetter3.de Groot contrast tussen luchtsoorten op maandag.

Grote kans op (veel) sneeuw in het westen van het land

"Morgen tijdens de ochtend bereikt de depressie en de bijbehorende neerslagzone de Frans-Belgische grens. Op dat moment zijn de bovenluchten nog te zacht voor sneeuwval, waardoor het in eerste instantie zal regenen", aldus Samuel Helsen.

"Wanneer de depressiekern verder over ons land trekt in de loop van de voormiddag komt het westelijk deel van ons land terecht in koudere lucht, langs de westelijke flank van het lagedrukgebied. Dit zorgt ervoor dat de bovenluchten kouder worden, maar ook de temperaturen aan de grond. De temperaturen zullen in snel tempo dalen naar waarden dichtbij het vriespunt."

Tegelijkertijd ligt er een intense neerslagzone over ons land, en in het westen zal de neerslag geleidelijk transformeren in smeltende sneeuw en sneeuw. Volgens de laatste prognoses is hierbij een accumulatie van een sneeuwdek van enkele centimeters zeker mogelijk (simulaties variëren tussen 5 en 15 cm). Vooral de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen lijken het meeste kans te maken op een significant sneeuwdek morgen in de loop van de dag.

wetteronline.de Prognose sneeuwval van het Europees weermodel.

Regen of smeltende sneeuw in het oosten

Het oosten van ons land situeert zich aan de zachte zijde van de depressie. De temperaturen liggen er zowel op hoogte als aan de grond significant hoger. Hierdoor valt de meeste neerslag in deze gebieden onder de vorm van smeltende sneeuw en meestal zelfs als doodgewone regen. Tegen de avond wordt het ook in het oosten kouder en vergroot ook daar de kans op sneeuwval.

noodweer.be Waarschuwingskaart NoodweerBenelux voor maandag.

Kans op gladde wegen

Tijdens de nacht naar dinsdag evolueren de minima naar waarden rond het vriespunt. Het zal dus sowieso opletten zijn voor gladheid op de wegen.