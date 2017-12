Winterprik is voorbij: dit mogen we de komende dagen verwachten Redactie

14u09

Bron: Belga 1 Photo News Weernieuws De erg hevige maar korte winterprik lijkt voorbij.Deze namiddag krijgen we nog enkele buien, ten zuiden van Samber en Maas in de vorm van smeltende sneeuw of sneeuw. Elders gaat het vooral over regenbuien. Vanaf de kust wordt het geleidelijk droger en komen er breder wordende opklaringen, vooral over het westen en het centrum van het land. De maxima liggen rond -1 of 0 graden in de Ardennen, +3 graden in het centrum en rond +5 graden aan de kust. Er staat een matige westenwind. Dat meldt het KMI.

Vanavond is het eerst droog met brede opklaringen. Natte weggedeelten kunnen bevriezen en aanleiding geven tot gladheid. In de loop van de nacht neemt vanaf het westen de bewolking opnieuw toe, tegen de ochtend kan het beginnen regenen. Verder landinwaarts kan er wat smeltende sneeuw vallen. De minima worden bereikt aan het begin van de nacht en liggen tussen -2 graden in de Ardennen en +3 graden aan de kust.

Morgen wordt het zwaarbewolkt met soms matige regen die van west naar oost over het land trekt. In de Ardennen kan aanvankelijk nog (smeltende) sneeuw vallen, maar later verwacht het KMI ook hier regen. Na de middag wisselen droge perioden en regenbuien elkaar af. Het wordt gevoelig zachter, met maxima tussen +4 en +9 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest met rukwinden tot 60 of 70 km/u.

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag verlaat de regen het zuidoosten van ons land. Het blijft echter wisselvallig met regelmatig regenbuien of buien van smeltende sneeuw of sneeuw ten zuiden van Samber en Maas.

In het tweede deel van de week krijgen we nog geregeld buien, die winters worden in de Ardennen. Veel wind en maxima in het centrum in de buurt van 5 graden. Tijdens het weekend blijft de kans op buien bestaan, maar krijgen we langere droge perioden. De buien zullen minder talrijk en actief zijn, uitgezonderd voor de gebieden nabij de Nederlandse en Duitse grens.

