Winter nog niet meteen daar: volgende week temperaturen tot 16 graden LVA

06u50

Bron: Belga 4 Photo News Weernieuws Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af, met mogelijk lokale buitjes. Maandag en dinsdag krijgen we veel wolken en soms regen. Het wordt wel zachter, zo voorspelt het KMI. De winter laat nog even op zich wachten, want volgende week wordt het tot 16 graden.

Vandaag verwacht het KMI over de zuidwestelijke landshelft droog weer met brede opklaringen en wolken. Over het noordoostelijke deel zijn er ook opklaringen, maar vallen er een paar lokale lichte buien. In de Hoge Ardennen kunnen de buien eventueel een wat winters karakter hebben. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen.

Vanavond blijft de kans op een bui in het noordoosten bestaan, elders is het droog met vaak brede opklaringen. 's Nachts neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar blijft het grotendeels droog. Over het zuidoosten zijn er nog lange tijd opklaringen. Over het westen en het noordwesten vergroot op het einde van de nacht de kans op wat lichte regen. De minima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Ardennen en 6 graden aan de kust.

Maandag en dinsdag veel wolken en soms regen. Het wordt dan zachter bij maxima rond 12 graden. Woensdag is zacht en droog met opklaringen. Donderdag en vrijdag worden nog zachter met maxima rond 15 tot 16 graden, maar wel winderig. Zaterdag vergroot de kans op regen en wordt het minder zacht.