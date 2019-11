Winter laat zich al voelen in Europa: sneeuw in het noorden, nachtvorst in ons land NoodweerBenelux

08 november 2019

09u19 0 Weernieuws De afwezigheid van een sterke straalstroom op de Atlantische Oceaan zorgt momenteel voor koel weer in Europa. In de berggebieden valt daardoor veel sneeuw en elders komt het tot grond- en nachtvorst. "In het noorden van Europa worden zelfs recordtemperaturen opgemeten tot -30°C. In de Benelux blijft het voorlopig eerder fris herfstweer", zo meldt weerexpert Lander Van Tricht van NoodweerBenelux

Kouder dan normaal

Terwijl oktober algemeen beduidend zachter verliep dan normaal is november alvast koel van start gegaan. Een diepe trog in de straalstroom zorgt er momenteel voor dat de aangevoerde lucht in West- en Centraal-Europa van polaire origine is. Die is koud en de temperaturen liggen daardoor onder het langjarig gemiddelde. In België halen we met moeite de kaap van 10°C en ’s nachts vriest het aan de grond. Komende dagen kan het onder brede opklaringen ook ’s nachts in de thermometerhut lokaal tot lichte vrieskou komen.

Veel sneeuw in berggebieden

De polaire lucht zorgde in combinatie met neerslagzones de afgelopen dagen voor veel verse sneeuw in de Alpen. “De sneeuwgrens daalde daarbij tot in het dal waardoor de meeste skigebieden een eerste basislaag kregen”, aldus Van Tricht. Ook vandaag en komende dagen wordt er nog veel sneeuw verwacht in de Alpen. Aan de zuidkant kan er lokaal meer dan 50 cm sneeuw vallen. De winter heeft zich ook al een eerste keer laten voelen in de Pyreneeën. Daar viel er sneeuw tot onder 1000 meter en ook in het noorden van Spanje viel sneeuw.

Bijzondere winterprik in Noord-Amerika

De Amerikaanse oostkust wordt momenteel geteisterd door een bijzonder felle winterprik. Op veel plaatsen liggen de temperaturen meer dan 10 graden onder het langjarig gemiddelde. Komend weekend wordt het daar tijdelijk iets minder koud maar volgende week zou de winter opnieuw krachtig toeslaan.