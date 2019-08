Windhoos treft Amsterdam en zorgt voor veel schade Redactie

10 augustus 2019

01u22

Bron: AD.nl 0 Weernieuws Tot ontzetting van ooggetuigen raasde vrijdagavond een windhoos over de stad. Onder meer aan het Oosterdok zorgde het voor enige schade, meldde de politie, die vooral uit dat deel van de stad meldingen kreeg.

Ter hoogte van de IJ-tunnel was aan de Prins Hendrikkade een kloeke boom over het fietspad gevallen. De brandweer zaagde de bijna een halve meter dikke stam in stukken, zodat fietsers er weer door konden.

Ook aan de overkant van het Oosterdok werd stormschade gemeld. De lucht werd ineens pikzwart, zegt Jima Claassen van café Hannekes Boom. “Waanzinnige windvlagen waaiden parasols om, terwijl die heel goed bevestigd zijn, en er lag van alles in het water.” Niemand raakte hier gewond. Wel was er schade aan het terras. Ook aan de andere kant van de stad hield de windhoos huis. Een bewoner van De Aker in Nieuw-West meldde afgewaaide dakpannen.

Meer dan de schade maakten de spectaculaire beelden indruk. Ze werden lustig gedeeld op sociale media.

Windhoos boven CS Amsterdam vanavond even na 9 uur. Credits aan Reinoud Nijhuis @Weerplaza @weeronline @RTL4 @GerritHiemstra @KNMI #windhoos #amsterdam pic.twitter.com/DnMglMRvqh Ineke(@ Ineke_H) link

“Het zijn buien die om hun eigen as kunnen draaien,” zegt weerman Robert de Vries. “Als er veel onstabiliteit in de atmosfeer zit in combinatie met veel wind hogerop in de lucht, kan een windhoos beginnen. Waarschijnlijk is deze boven de stad ontstaan en heeft de grond of het water bereikt bij het Oosterdok. Zo’n windhoos kan dus heel plaatselijk zijn.”

Amsterdammers hoeven zich geen zorgen te maken dat een nieuwe windhoos volgt. “De harde wind die zaterdag wordt verwacht, heeft niets te maken met de windhoos.”

#windhoos amsterdam Aker @at5 dakpannen weg pic.twitter.com/nSSxMtAeuk Pino Peenvogel(@ Pino231) link

Heel heftige beelden van collega’s op het Oosterdok . Hoop alle schippers gasten , boten en mensen op de wal veilig pic.twitter.com/KOTcBJYe4W Frans heijn(@ AdmiraalHeijn) link

What the actual fuck. Amsterdam centrum, Oosterdok nu net. pic.twitter.com/mRIu7fFWxG Marie Hemelrijk(@ MarieHemelrijk) link

Bovenstaande video is gemaakt door Diderick de Roy van filmbedrijf Trip to the Moon Films. Hij was een commercial aan het draaien toen de windhoos voorbij kwam.