Windhoos in Nederlandse Dordrecht: ook in ons land opletten geblazen voor hevige buien en onweer mvdb

16 juni 2020

16u19

Bron: Noodweer Benelux 10 Weernieuws Dinsdagnamiddag moeten we rekening houden met hevige buien en kans op onweer. Kort na de middag trok een lijn met fikse onweersbuien over het zuiden van Nederland. Dat ging in de regio van Dordrecht, Zuid-Holland, zelfs gepaard met een heuse windhoos, meldt weerdienst Dinsdagnamiddag moeten we rekening houden met hevige buien en kans op onweer. Kort na de middag trok een lijn met fikse onweersbuien over het zuiden van Nederland. Dat ging in de regio van Dordrecht, Zuid-Holland, zelfs gepaard met een heuse windhoos, meldt weerdienst NoodweerBenelux

Automobilisten in de buurt van het natuurverschijnsel beleefden de schrik van hun leven. Aan de voorzijde van een fikse onweersbui ontstond een wervelwind die letterlijk heel wat stof deed opwaaien. Op een filmpje is te zien hoe een boom sneuvelt. Op zich is dit niet uitzonderlijk. Bomen staan in dit jaargetijde vol in blad, waardoor een enkele, krachtige windstoot genoeg kan zijn om een exemplaar te vellen.

Dinsdagnamiddag verwacht NoodweerBenelux ook in België een toenemende kans op pittige buien. Lokaal blijven ze lang actief boven eenzelfde regio met mogelijke wateroverlast tot gevolg. De kans op kleine hagel is eveneens aanwezig. “We houden vooral de weersituatie voor woensdag in de gaten. Dan trekt een actieve regen- en onweerszone vanuit het zuidoosten over de Benelux. Lokaal gaat dit gepaard met opnieuw hevige buien en kans op wateroverlast. De onweersbuien zijn live te volgen via deze bliksemradar.

