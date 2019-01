Wij bevriezen maar in Australië bakken ze in bijna 50 graden: “Het is precies de hel hier” Joeri Vlemings

20 januari 2019

11u22

Bron: The Guardian 0 Weernieuws We duiken hier onder het vriespunt en dat is bar koud. Het contrast met onze tegenvoeters kan niet groter zijn. Australiërs bakken in temperaturen die oplopen tot bijna 50 graden Celsius. De hitte zou ook nog deze week aanhouden.

De vrieskou leidt elk jaar weer tot bezorgdheid hoe daklozen er tegen te beschutten. Down Under kampen ze met het probleem hoe de kwetsbaarste burgers te beschermen tegen de hitte. In beide gevallen kunnen de weersomstandigheden helaas dodelijke gevolgen hebben.

Dinsdag nog werd in de oude havenstad Port Augusta, zo’n 300 km ten noorden van Adelaide, maar liefst 48,9 graden gemeten. De hoogste temperatuur sinds 1962 daar. De lokale cinema-uitbaatster Michelle Coles moest ‘s avonds nog met haar voeten voelen of de grond niet meer te heet was om haar honden uit te laten. Bij dat soort pufferige temperaturen blijven de mensen gewoonlijk binnen. Vissen kunnen niet zomaar weg. Honderden inheemse zaagbaarzen stierven in de rivieren, door zuurstoftekort veroorzaakt door eerst toenemende en dan afstervende algen.

Het risico op brandwonden is overigens niet denkbeeldig. In Mildura (staat Victoria) verbrandden tuinwerkers hun handen bij het vastpakken van hun gereedschap dat in de volle zon bij 46 graden had gelegen. Tolga Ozkuzucu is er zaakvoerder van een tuinbedrijf en moet buiten werken: “Het is precies de hel hier. Ik probeer zo vroeg mogelijk te beginnen. Ik wil mijn gezondheid niet op het spel zetten. De mensen zijn heel begripvol. Ze weten hoe heet het is. Niemand wil bij 46 graden buiten zijn.”

Vorige week sneuvelde het ene warmterecord na het andere in Australië. In het piepkleine Noona in de outback (staat Nieuw-Zuid-Wales), met amper veertien inwoners, werd vrijdagnacht de hoogste minimumtemperatuur ooit gemeten. Om zeven uur ‘s ochtends was het 35,9 graden, kouder werd het niet die dag. ‘s Middags was het al 45 graden.

350 km westwaarts, in Broken Hill (Nieuw-Zuid-Wales), was het vier dagen op rij warmer dan 45 graden. In de hoofdstad Canberra ging de thermometer in diezelfde periode niet onder de 40 graden.

Op de Australian Open hebben ze iets meer geluk. Melbourne kan de temperaturen dankzij de koelere zeebries onder de 40 graden houden. Maar de wielerronde Tour Down Under tekende bij de doortocht in Adelaide dan weer wél 41 graden op.