Wetenschappers staan voor raadsel: er valt zwarte sneeuw in dit stadje avh

13u37

Bron: BBC; Astana Times 1 Instagram/temirtau.city Het hele stadje ligt bedekt onder een dikke laag zwarte sneeuw. Weernieuws In het Kazachse stadje Temirtau valt deze maand zwarte sneeuw. Omdat niemand weet waarom de sneeuw er zwart is, heeft de overheid een team wetenschappers naar de regio gestuurd.

Sneeuw zijn ze in Temirtau wel gewoon, het stadje nabij hoofdstad Astana wordt elk jaar bedekt door een dik pak sneeuw. Maar deze winter ziet de sneeuw er helemaal anders uit: geen wit sneeuwtapijt, maar een donkerzwart. Omdat de inwoners zich zorgen maken over hun gezondheid, heeft de overheid een team wetenschappers naar de regio gestuurd.

ArcelorMittal

Op sociale media bespreken inwoners de mogelijke oorzaken van het bizarre weersverschijnsel. Volgens de meesten is de zwarte sneeuw het gevolg van de zware staalindustrie in de buurt. In de stad is namelijk ArcelorMittal Temirtau gevestigd, de grootste staalproducent van het land. ArcelorMittal liet al weten dat de zwarte sneeuw het gevolg kan zijn van vervuiling door de fabriek.

rv Temirtau is bekend in het land om zijn zware industrie.

“Zo kunnen wij niet leven”, schrijft een inwoner. “We stikken hier.” Velen roepen de overheid op tot actie, want volgens het nationale weersinstituut werd in december boven de stad een concentratie van waterstofsulfide gemeten die elf keer hoger ligt dan de toegestane hoeveelheid.