Wetenschappers ongerust: oudste en dikste laag ijs van Noordpool breekt Redactie

21 augustus 2018

12u07

Bron: The Guardian 0 Weernieuws De oudste en dikste laag zeeijs van de Noordpool is gescheurd. Hierdoor liggen de wateren ten noorden van Groenland, die normaal altijd bevroren zijn, open. Het is de tweede keer dat het ijs is gebroken dit jaar, maar hiervoor is dat fenomeen nooit eerder vastgesteld. Dat schrijft The Guardian. Reden is de warme wind en een hittegolf in het noordelijk halfrond.

Het water aan de noordelijke kust van Groenland is normaal gezien altijd bevroren. Het ijs is gemiddeld vier meter dik, maar kan zich tot wel twintig meter opstapelen. De regio wordt ook wel “het laatste ijs-gebied" genoemd. Vooral omdat wetenschappers altijd hebben gedacht dat dit pas de laatste plek zou zijn die aangetast wordt door de klimaatopwarming. Maar de abnormaal hoge temperaturen in februari en augustus maken dat het ijs makkelijker breekt. Het gebied is daardoor ook vatbaarder voor de hevige wind die het ijs verder dan ooit wegduwt van de kust, waardoor de wateren voor de Groenlandse kust open komen te liggen.

Wetenschappers maken zich zorgen nu blijkt dat het warmere weer in de regio niet enkel een effect heeft op de dunne lagen ijs, maar zelfs op de dikste laag ijs van de Noordpool. Het is moeilijk te voorspellen wanneer het open water opnieuw zal dichtvriezen, maar zelfs als dat binnen enkele dagen al het geval zou zijn, vrezen wetenschappers dat de schade onomkeerbaar is. Het ijs dat wordt weggeduwd van de kust gaat namelijk richting een gebied waar het makkelijker zal smelten.

In februari ligt de temperatuur in de regio normaal gezien rond -20°C, maar dit jaar zijn er tien dagen geteld waarbij de temperatuur boven het vriespunt lag. Vorige week, toen het ijs opnieuw is opengebroken, is een recordtemperatuur van 17°C gemeten.