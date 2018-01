Westerstorm teistert ook Nederland: treinen rijden niet meer, vluchten op Schiphol geschrapt ep

12u03

Bron: Belga 0 ANP Reizigers op Schiphol kijken naar schermen voor hun reis. Alle vluchten zijn door de westerstorm op Schiphol geannuleerd. Weernieuws In Nederland is sinds vandaag 11 uur al het treinverkeer gestaakt vanwege de storm. Ook het vliegverkeer van en naar Schiphol is stilgelegd door de westerstorm. Het is niet duidelijk hoe lang dit gaat duren, liet een woordvoerder van de Nederlandse luchthaven weten.

De storm met orkaankracht leidt tot "veel storingen en schade aan spoor en bovenleidingen", meldt de NS op zijn site. "Er komen bomen en andere voorwerpen op het spoor en op treinen terecht. Ook op verschillende stations hebben we te maken met stormschade. Dit kan zeer gevaarlijke situaties opleveren voor reizigers en medewerkers."

ANP

De stormschade wordt hersteld "zodra het kan", maar de spoorwegmaatschappij waarschuwt de reizigers alvast dat "door het grote aantal storingen herstel ook na de storm even kan duren en dat er beperkingen in het treinverkeer zijn."

ProRail, vergelijkbaar met Infrabel in ons land, laat weten dat ook veel regionaal treinverkeer is stilgelegd. In Nederland baten behalve de NS ook enkele privébedrijven treinlijnen uit.

Problemen in Duitsland

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen rijden ook sinds een uur of 11 geen treinen meer. Het gaat om verschillende regionale lijnen, maar ook treinverkeer op grotere afstand. Wanneer er weer treinen rijden, is nog onduidelijk.

In heel Duitsland ondervindt de luchtvaart ook hinder door het stormweer. In Düsseldorf en München zijn verschillende vluchten geschrapt.

De Dom van Keulen, ook in Noordrijn-Westafalen, is afgezet door de storm die in Duitsland de naam Friederike kreeg. Een woordvoerster van de kathedraal meldde wel dat toegang tot de kathedraal nog altijd mogelijk is via de kant langs het Keulse centraal station.

Problemen op Schiphol

Tot nu toe zijn 260 vluchten op Schiphol geannuleerd. Het gaat vooral om vluchten van en naar Europese bestemmingen. Vanochtend werden al vluchten naar Schiphol afgeleid naar Brussels Airport.