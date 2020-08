Wen er maar aan: steeds vaker extreme hitte in ons land Redactie

12 augustus 2020

23u50

Bron: NoodweerBenelux 0 Weernieuws Momenteel maken we een zware hittegolf mee, met meerdere dagen achter elkaar temperaturen rond en boven 35°C op veel plaatsen. De jongste jaren krijgen we steeds vaker te maken met zulke weerextremen. De klimaatverstoring speelt daarin een zeer belangrijke rol, aldus Samuel Helsen, klimatoloog aan de KUL en weerexpert bij Momenteel maken we een zware hittegolf mee, met meerdere dagen achter elkaar temperaturen rond en boven 35°C op veel plaatsen. De jongste jaren krijgen we steeds vaker te maken met zulke weerextremen. De klimaatverstoring speelt daarin een zeer belangrijke rol, aldus Samuel Helsen, klimatoloog aan de KUL en weerexpert bij NoodweerBenelux

Een hittegolf zoals we die nu meemaken is zeer uitzonderlijk voor onze contreien. Extreme temperaturen boven 35°C komen immers niet zo vaak voor en zeker niet voor zo’n lange periode. Op de lange termijn zien we ook een zeer duidelijke tendens. De hoogste temperaturen die tijdens de zomer worden gemeten vertonen een stijgende trend. De laatste jaren worden er steeds meer extreme temperaturen waargenomen, zoals bijvoorbeeld afgelopen zomer het geval was in 2019.

Toen kende West-Europa een ongeziene extreme hittegolf, met op vele plaatsen temperaturen rond 40°C en zelfs meer. In België werd toen het absolute record met zo’n 3°C verpulverd. “Uit de statistieken voor Ukkel blijkt eveneens dat de helft van de top 10 warmste dagen ooit in Ukkel gemeten werden in de zomers van 2018, 2019 en de huidige zomer. De jongste drie zomers waren dus duidelijk uitzonderlijk, zegt Helsen”.

Klimaatverstoring doet extremen verder toenemen

Niet alleen de intensiteit van de hittegolven neemt toe in de Benelux, maar ook de frequentie. Zo kwam vroeger een hittegolf slechts 1 keer voor om de 4 jaar in Ukkel. De laatste jaren is dat gemiddeld jaarlijks. De laatste 6 jaren kwam er steeds minstens 1 landelijke hittegolf voor in België. Ook dat is uitzonderlijk, als je de hele meetreeks beschouwt sinds 1833. Tijdens de zomer van 2019 kregen we zelfs drie landelijke hittegolven. “De huidige hittegolf is vooral uitzonderlijk o.w.v. z’n intensiteit en de opeenvolging van dagen met temperaturen boven 35°C. Zulke hoge temperaturen kwamen vroeger maar zelden voor in onze contreien en nu dus duidelijk frequenter”, voegt Helsen nog toe.

Volgens Helsen speelt de klimaatverstoring een zeer belangrijke rol in het frequenter voorkomen van extreme temperaturen. Als de gemiddelde temperatuur stijgt, zorgt dit inherent voor een verschuiving van de extreme temperaturen. Tegelijkertijd zorgt dit er ook voor dat koude extremen minder frequent voorkomen. Ook die tendens zien we duidelijk terug in de statistieken voor Ukkel. Momenteel is het wereldwijde klimaat al met meer dan 1.1°C opgewarmd.

In de Benelux zitten we aan een opwarming van ongeveer 2.5°C sinds de pre-industriële periode. Daardoor is bij ons de kans op het voorkomen van zeer warm weer, alsook het voorkomen van record-warm weer significant toegenomen. De toekomstprojecties voor ons land geven aan dat we ook de komende decennia rekening zullen moeten houden met warmere en droge zomers.

Naast een shift in de temperatuurcurve speelt ook het effect van de zwakkere straalstroom een belangrijke rol in het frequenter voorkomen van extremen, weet Helsen nog. “Doordat de straalstroom zwakker wordt, komen geblokkeerde atmosferische patronen steeds vaker voor. Dat betekent dat we vaker langdurig onder invloed kunnen komen van hogedrukgebieden met warm en stabiel weer over een lange periode. Doordat de straalstroom ook meer gaat meanderen, kan de intensiteit van het warmtetransport naar het noorden ook vergroten. Als gevolg daarvan kan zeer warme lucht ver noordelijk doordringen en vergroot bij ons de kans op extremere temperaturen”, besluit NoodweerBenelux.

Lees ook: Weerman David Dehenauw: “Dit is mogelijk een van de meest intense hittegolven ooit” (+)