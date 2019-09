Weinig opbeurend weerbeeld door depressie boven Atlantische Oceaan: zwaarbewolkt en regen jv

25 september 2019

06u38

Bron: belga 2 Weernieuws Het is vandaag meestal zwaarbewolkt met soms felle buien, die vergezeld kunnen zijn van onweer in het westen van het land. Maxima tussen 13 en 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, aldus het KMI. Een depressie boven de Atlantische Oceaan bepaalt ons weerbeeld.

Vanavond wordt het droger met meer opklaringen. Vannacht neemt de bewolking vanuit het westen opnieuw toe en kan er soms wat lichte (mot)regen vallen. Minima tussen 10 en 14 graden bij een meestal matige zuidwesten.

Morgen wordt het zwaarbewolkt met perioden van lichte regen of motregen. In de namiddag en vooral 's avonds gaat het in het noordwesten van het land matig regenen. Het is vrij zacht met maxima van 16 tot 20 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.

Vrijdagochtend regent het nog over het zuidoosten van het land. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Zaterdag blijft de kans op een paar lokale buien bestaan. Het is wel vaak droog met soms opklaringen. De maxima schommelen van 14 tot 18 graden bij een strakke zuidwestenwind.