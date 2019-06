Weervrouw Jill Peeters: "Vandaag tot 31 graden"

JOLE

24 juni 2019

08u04

Bron: VTM NIEUWS 1

Het is dag twee van de hittegolf en dat zullen we gemerkt hebben vandaag. Vanmorgen was het bij zonsopgang al zo’n 20 graden en het zal volgens weervrouw Jill Peeters nog flink opwarmen. “We halen gemiddeld 31 graden in het centrum van het land. In de warmere Kempen, 32 tot 33 graden in de schaduw gemeten”, aldus Peeters.

Wie een beetje afkoeling wilt, moet naar zee. “Het wordt daar ook 28 graden, maar daar steekt in de loop van de namiddag een zeebries op.” Vanavond en vannacht blijft de warmte ook hangen.