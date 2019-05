Weermodellen voorspellen warmere zomer dan normaal bvb

30 mei 2019

14u12

Bron: Météo-France 300 Weernieuws Een groot deel van Europa krijgt deze zomer te maken met warmere temperaturen dan normaal, als gevolg van de aanhoudende hogedrukcondities. Dat meldt Météo-France op basis van weermodellen voor de komende drie maanden van het ECMWF (Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn) in het Britse Reading, de DWD (Duitse Weersvoorspellingsdiensten) in Offenbach en andere Amerikaanse en Japanse weerbureaus.

Over de eventuele neerslag bestaat nog geen eensluidend scenario, behalve dat er in het noordelijke deel van het continent een tekort aan neerslag zou kunnen zijn. In het oosten van het Middellandse Zeegebied zou het daarentegen natter en koeler worden dan normaal.

“Met seizoensvoorspellingen moet je altijd voorzichtig zijn”, zegt David Dehenauw. “Bij het KMI wagen we er ons niet aan omwille van de lage betrouwbaarheid.”



Hogere temperaturen

Er wordt verwacht dat de hogedrukgebieden de hele zomer zullen domineren in Noord-, Midden- en West-Europa. Daardoor zullen de temperaturen hoger dan gemiddeld liggen. Een ander beeld in het oosten, daar zou het weer rond de Middellandse Zee wisselvalliger zijn, met beperkte temperatuurstijgingen als gevolg.

Neerslag

In Noord-Europa worden droge weersomstandigheden verwacht, terwijl Griekenland en Turkije naar verwachting natter zullen worden dan normaal. Voor andere plaatsen is er wat de neerslag betreft nog geen gelijkluidend scenario.

Elders ter wereld

Elke keer opnieuw wordt de vraag gesteld of het natuurverschijnsel El Niño zal blijven bestaan, afnemen of versterken. El Niño zorgt voor de opwarming van het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Stille Oceaan. Dat heeft effecten voor het weer in grote delen van de wereld, waaronder soms ook voor Europa. De huidige generatie weermodellen kan El Niño ongeveer een half jaar op voorhand voorspellen. Aan de hand van de oceanische en atmosferische waarnemingen van de laatste maanden lijkt het alsof we kunnen spreken van een “zwak El Niño”.

Daardoor zouden vele gebieden in de wereld minder te maken krijgen met extreme weersomstandigheden zoals enerzijds hevige regenval, aardverschuivingen en modderlawines en anderzijds uitzonderlijke droogtes. Maar wat de prognoses betreft, blijkt uit de laatste weersimulaties van de belangrijkste centra in de wereld dat er nog een grote mate van onzekerheid bestaat.