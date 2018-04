Weermannen hebben slecht nieuws: de zon ga je dit verlengd weekend nauwelijks zien kv

28 april 2018

06u50

Bron: Belga 20 Weernieuws Zonnekloppers zullen tijdens het voor velen verlengde 1 mei-weekend hoogstwaarschijnlijk niet de tijd van hun leven hebben. Op het weermenu staan vooral de woorden grijs, zwaarbewolkt en regen, bij maxima rond 15 graden in het centrum. Dat meldt het KMI vanochtend.

Vandaag wordt het wisselend­ tot zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of een buitje. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden, bij een meestal matige zuidwestenwind.

Vannacht wordt het meestal droog, met enkele opklaringen. Plaatselijk kan er een mistbank zijn. Op het einde van de nacht neemt de bewolking toe vanuit Frankrijk. De minima schommelen tussen 5 en 8 graden.

Morgen begint de dag bewolkt maar meestal droog. Vrij snel wordt het regenachtig vanaf de Franse grens. Na de middag neemt ook de kans op onweer toe, vooral in het oosten van het land. De maxima hangen rond 12 graden in het westen en 16 graden in het centrum, in Belgisch Lotharingen kunnen ze oplopen tot 20 graden.

Maandag begint grijs met regen of buien; na de middag zou het droger worden en zou er plaats zijn voor enkele opklaringen. Ook dinsdag wordt veelal grijs weer verwacht met voor de middag soms wat regen. De maxima bedragen beide dagen zowat 13 graden.

Vanaf donderdag pas zou het stilaan droger en rustiger weer worden met meer opklaringen.

