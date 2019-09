Weerman Frank over orkaan Dorian: "Bang afwachten voor Florida"

JOLE

03 september 2019

09u25

Bron: VTM NIEUWS 0

Orkaan Dorian liet een spoor van vernieling na in het noorden van de Bahama’s. Zeker vijf mensen kwamen daarbij al om het leven. Intussen is Dorian wel afgezwakt. “Orkaan Dorian is op dit moment categorie vier. Dat wil zeggen dat hij aan snelheid heeft moeten inboeten. Maar er zijn nog altijd windsnelheden van 220 kilometer per uur met zelfs windstoten tot 260 kilometer per uur”, aldus VTM-weerman Frank Duboccage.

“De verwachting is dat Dorian stilaan naar het noorden zal trekken langs de kust van Florida. De afgelopen 24 uur is Dorian ter plaatse blijven trappelen. Dat wil zeggen dat er geen beweging was en dat is catastrofaal voor het noorden van de Bahama’s. Anderzijds is het bang afwachten wat er gaat gebeuren in de staat Florida”, besluit Duboccage.