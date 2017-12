Weerman Deboosere: "Een witte kerst wordt steeds uitzonderlijker" FT

12u02 0 BELGA 25 december 1964: een witte kerst in Vlaanderen. Weernieuws Geen sneeuwtapijt vandaag en ook in de toekomst zal het steeds uitzonderlijker zijn dat we een witte kerst krijgen. Dat zegt weerman Frank Deboosere. "Het aantal sneeuwdagen neemt af."

Wat betekent dat eigenlijk, een witte kerst? Deboosere legt uit: "In Ukkel moet er om 8 uur 's ochtends, op 25 december, tenminste 1 centimeter sneeuw liggen. Dat sneeuwdek moet een volledig gesloten wit tapijt zijn. Wat er later op de dag gebeurt, heeft geen invloed meer op die definitie. Bijvoorbeeld: begint het op kerstdag zelf in de loop van de dag nog te sneeuwen, dan spreken we evenmin van een witte kerst."

De laatste keer dat we op kerstdag wakker werden met sneeuw op de daken en in de tuinen, was in 2010. Toen kregen we zelfs een heel erg witte kerst, met liefst 16 centimeter sneeuw. Ook een jaar voordien, in 2009, lag er een wit tapijt(je), ondanks de regen die tijdens de kerstnacht viel.

Al zeven jaar na elkaar is het nu een groene kerst. Er dwarrelt immers minder vaak sneeuw in december. "De winter komt bij ons pas echt op dreef in de loop van de maand januari", legt Deboosere nog uit. "De laatste jaren dwarrelden de sneeuwvlokken zelfs vaker in februari. Vorige eeuw waren er nog zo'n 28 sneeuwdagen per jaar, deze eeuw zijn dat er achttien. Een witte kerst wordt in de toekomst dus uitzonderlijk." Ook nog belangrijk: "Het is niet omdat we vandaag een groene kerst hebben dat de winter uitzonderlijk zacht wordt. Een kerstdag zonder sneeuw wil niets zeggen over het verder verloop van de winter."