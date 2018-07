Weerman David: "Morgen tien graden koeler" Gunter Van Stappen

27 juli 2018

21u54

Bron: VTM NIEUWS 0

Goed nieuws voor wie vandaag gepuft en gezweet heeft in deze hitte. "Morgen wordt het tien graden koeler", zegt VTM-weerman David Dehenauw. Al is 'koeler' relatief. "Het wordt nog 27 graden. Morgen trekt een koufront over ons land en dat zal voor wat verfrissing zorgen."

Lees ook: Zwoele zomer verhoogt kans op nat najaar