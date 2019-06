Weerman David Dehenauw: “Volgende week kans op een hittegolf” DVDA

19 juni 2019

Na stormweer en regen deze week, staat er een zonnige week voor de deur. “Volgende week komt er een zeer warme periode aan met een aantal dagen met dertig graden of meer”, zegt weerman David Dehenauw.

Hoewel we later vandaag erg onstabiel weer kennen en het in Oost- en West-Vlaanderen waarschijnlijk hevig gaat regenen en zelfs onweren, is er beterschap op komst. “Volgende week verwachten we een zeer warme periode met verschillende dagen waarop het warmer dan dertig graden wordt”, aldus weerman David Dehenauw. “Dat doet een beetje denken aan een mogelijke hittegolf”, voegt hij daar nog aan toe.

We mogen echter niet te hard van stapel lopen. Volgens de weerman moet het extreem goede weer nog bevestigd worden. Maar in elk geval wordt volgende week gekenmerkt door een zeer warme en zonnige periode.