Weerman David Dehenauw: “Naam Ellen nog niet toegewezen aan deze storm” ttr

23 februari 2020

12u25 0 Weernieuws Stormen waarvoor het KMI een code oranje of rood uitgeeft, krijgen sinds september een naam. Begin februari kregen we Ciara op ons dak, daarna volgde Dennis. De storm van dit weekend heeft officieel nog geen naam gekregen, iets wat door KMI-meteoroloog David Dehenauw wordt bevestigd. “Naam Ellen nog niet toegewezen aan deze storm”, klinkt het.

“Ik wijs er even op dat de naam Ellen tot nu nog steeds niet toegewezen is aan een storm. De UK Met Office geeft code geel, net als het KMI (dat sowieso uit een andere namenlijst kiest)”, schreef Dehenauw gisteren al op Twitter. Ook vandaag is nog geen sprake van storm Ellen, bevestigt Dehenauw aan onze redactie. “Het eerste land dat oranje geeft voor wind kiest de naam uit de haar toegekende namenlijst. België zal het niet doen”, klinkt het. “Om de naam Ellen toegewezen te krijgen, zou Nederland als eerste Europees land code oranje moeten uitvaardigen en deze naam moeten uitkiezen. Ik heb geen zicht op wat het Nederlandse KNMI van plan is, maar ik vermoed dat dat niet zal gebeuren.”

België heeft zich in september aangesloten bij het netwerk van Europese Nationale Meteorologische Diensten dat stormnamen voor heel Europa ontwikkelt. Ons land maakt samen met Frankrijk, Spanje en Portugal deel uit van de zogenaamde zuidwestelijke groep. Nederland zit met Groot-Brittannië en Ierland in de westelijke groep, en dan is er ook nog een Scandinavische groep.

“Over het hele gebied waar een storm raast, zal dezelfde naam gelden”, zegt Dehenauw. “Dat maakt het makkelijk om er via sociale media, met hashtags, over te communiceren.” De stormnamen zullen, net als in de VS, afwisselend mannelijk en vrouwelijk zijn.

Ik wijs er even op dat de naam Ellen tot nu nog steeds niet toegewezen is aan een storm. De UK Met Office geeft code geel, net als het KMI (dat sowieso uit een andere namenlijst kiest). Het eerste land dat oranje geeft voor wind kiest de naam uit de haar toegekende namenlijst. David Dehenauw(@ DDehenauw) link