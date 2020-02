Weerman David Dehenauw: “Geen nieuwe storm dit weekend, wél veel regen en wind” HR HAA

21 februari 2020

10u50

Bron: Belga, KMI, eigen berichtgeving 146 Weernieuws Het ziet er niet naar uit dat het dit weekend opnieuw gaat stormen in ons land. Zondag staat er wel een krachtige wind en er is veel regen mogelijk. Dat voorspelt weerman David Dehenauw.

Volgens de laatste weerkaarten wordt het zondag stormachtig, met windkracht 7 à 8 op zee. Pas vanaf 9 Beaufort is officieel sprake van een storm, maar zover komt het dit weekend dus niet. Wel mogen we ons verwachten aan “veel neerslag op sommige plaatsen en redelijk wat wind”. Aan zee worden rukwinden tussen 70 en 90 kilometer per uur verwacht. In het binnenland gaat het om windstoten tussen 60 en 80 kilometer per uur.

Geen storm

“Ook morgen kan er wat regen vallen, maar niet zoveel”, voegt de weerman toe. Het gaat zaterdag iets minder hard waaien, met windsnelheden tussen 50 en 70 kilometer per uur in het binnenland, en aan zee tot 70 à 75 kilometer per uur. Een nieuwe storm zal dit weekend zo goed als zeker niet ons pad kruisen. “Zelfs de meest pessimistische scenario’s wijzen daar niet op”, aldus nog Dehenauw.



Door de krachtige wind blijft het evenwel opletten geblazen. Eerder deze week liet de weerman al weten dat er vanaf windsnelheden van 80 kilometer per uur “altijd kans is op schade”.

Zeer zacht

De temperaturen blijven dit weekend wel zacht. Zaterdag wordt het zeer zacht met maxima van 6 graden in Hoog-België tot 11 of 12 graden in Vlaanderen. Zondag liggen de maxima tussen 8 graden in Hoog-België en 11 of 12 graden in het westen van het land.

Vandaag is het eerst nog helder tot lichtbewolkt, maar over het uiterste oosten en zuidoosten hangen er wel lokale lage wolken. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het soms zwaarbewolkt. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in het westen. De zuidwestenwind waait matig en aan zee soms vrij krachtig. Er zijn windsnelheden mogelijk tot 50 of 60 kilometer per uur.

Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Vooral in de noordelijke landshelft verwachten we soms vrij veel wolken, terwijl de opklaringen in het zuidelijk deel van België breder blijven. De minima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan de kust. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig met pieken tot 50 à 60 kilometer per uur.

Krokusvakantie

Na het weekend neemt de bewolking maandag al snel toe vanaf het zuidwesten met kans op lichte regen of motregen. Het is nog steeds zeer zacht voor de tijd van het jaar bij maxima van 9 tot 13 graden. De zuidwestenwind blijft strak waaien met mogelijke windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur of wat meer.

Dinsdag wordt het wisselvallig met enkele buien in Laag- en Midden-België, maar tussendoor ook opklaringen. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. De zuidwestelijke wind blijft stevig waaien.