Weerman David Dehenauw: "Dit wordt niet de warmste zomer ooit"

27 juli 2019

27 juli 2019

20u21

Terwijl er nu alweer een zware regenzone over het land trekt, was het toch puffen en blazen tijdens de afgelopen hete dagen. "Ondanks de hitterecords zal het niet de warmste zomer ooit worden", zegt onze weerman David Dehenauw in VTM Nieuws.

“De warmste julimaand ooit wordt het niet. Dat record staat nog altijd in 2006. Toen haalden we 23 graden en nu zullen we uitkomen op een goede 19 graden. We zitten veraf. De maand juli zal niet extreem zijn ondanks de hitterecords”, vertelt weerman David.

“Met grote waarschijnlijkheid lukt dat niet en zal deze zomer niet zo warm zijn dan de vorige. We zouden gemiddeld 22 graden moeten halen in augustus om dat record van vorige zomer nog te kloppen. Maar we hebben dat nog nooit gehaald in augustus. Dus ik ga er van uit, samen met de voorspellingen van de eerste 10 dagen, dat het niet zal lukken”, besluit onze weerman