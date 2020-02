Weerman David Dehenauw: “Dennis zal niet zo fel zijn als Ciara, maar wel grote kans op code geel” LH

13 februari 2020

11u31 26 Weernieuws Dit weekend zal het opnieuw stevig waaien en dat het stormachtig op zee wordt, staat ook vast. Toch zal storm Dennis in ons land niet zo fel tekeer gaan als zijn voorganger Ciara. Dat zegt KMI-weerman David Dehenauw, die wel verwacht dat code geel in de loop van zaterdag zal worden afgekondigd.

Het KMI verwacht dat zaterdagavond al de zuidzuidwestenwind zal toenemen naar vrij krachtig tot krachtig met pieken rond 70 kilometer per uur. In de loop van de nacht kunnen die dan toenemen tot zo’n 80 kilometer per uur. Zondag zijn er opnieuw rukwinden tot 90 kilometer per uur mogelijk.

“Dennis wordt minder zwaar dan zijn voorganger, maar wellicht wordt code geel aangekondigd als de voorspellingen zo blijven. In dat geval blijft waakzaamheid geboden. Fraai weer wordt het zeker niet”, zegt Dehenauw. Bij code geel is er sprake van rukwinden tussen 80 en 100 kilometer per uur. De waarschuwing wordt maximaal 48 uur op voorhand uitgegeven.

In het geval van Ciara werd reeds de woensdag vooraf storm voorspeld, bij Dennis is dat dus anders. “De voorspellingen zeggen nu één Beaufort minder: 5 tot 6 binnenland, 8 of 9 op zee”, verduidelijkt Dehenauw. Bij 9 Beaufort zijn er windsnelheden van 75 tot 88 kilometer per uur. Maar het kan nog altijd dat Dennis bij ons officieel een storm wordt. “We spreken van storm eens ergens in België een windkracht van 9 Beaufort wordt bereikt. De kans bestaat nog altijd dat dat zondag op zee het geval zal zijn.”

