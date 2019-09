Weerdip na stralend weekend, vanaf morgen opnieuw droog en zonnig HAA

16 september 2019

06u37

Bron: Belga 0 Weernieuws In het zuiden van het land is er vanmorgen nog kans op opklaringen. Later wordt het op de meeste plaatsen zwaarbewolkt. In de loop van de dag verwachten we soms wat lichte regen vanaf het noorden van het land. De maxima liggen tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het uiterste zuiden.

Over het zuidelijk deel van het land blijft het waarschijnlijk droog tot het einde van de dag. De wind waait eerst zwak uit west tot zuidwest en later zwak of matig uit west tot noordwest en tegen de avond uit noord, meldt het KMI.

Volgende nacht blijft het eerst zwaarbewolkt met nog kans op wat plaatselijke neerslag. Later in de nacht wordt het droog met enkele opklaringen vanaf het noorden. De minima liggen tussen 7 graden in de Ardennen en 12 graden aan zee. De wind is zwak en aan zee matig uit het noorden.

Morgen is het droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een zwakke tot matige noorden- tot noordwestenwind. Ook woensdag blijft het droog. Het is meestal gedeeltelijk bewolkt. De maxima schommelen rond 16 of 17 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordoost.

Donderdag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 13 en 19 graden bij een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

