Weerbericht 2.0: zo simuleert weervrouw Erika mogelijke impact orkaan Florence in 3D Joeri Vlemings

14 september 2018

16u17

Bron: Weather Channel 4 Weernieuws Florence is intussen in Wrightsville Beach aan land gegaan als een orkaan van categorie 1. De angst voor de gevolgen daarvan zit er bij miljoenen Amerikanen al dagenlang in. Weervrouw Erika Navarro van de Weather Channel waarschuwde gisteravond nog eens voor de mogelijk desastreuze impact van Florence, maar dan op een wel heel aanschouwelijke manier, met strafe 3D-animaties. Afwachten maar of dit ooit naar onze contreien overwaait.

Technisch ontzettend knap, inhoudelijk tegelijkertijd ook erg beangstigend. Weervrouw Erika Navarro waarschuwde gisteravond de kijkers voor waartoe orkaan Florence in staat is. "Zo ziet het eruit op een kaart, en dit is hoe het er zou kunnen uitzien als je er middenin zou staan", kondigde ze de indrukwekkende 3D-simulatie aan.

Navarro's platform in de studio staat dan plots in een door Florence getroffen straat in North Carolina, temidden de immense vloedgolven en overstromingen - wat ze daar flash flooding noemen - die de zware orkaan zou kunnen veroorzaken. In enkele stappen stijgt het water al snel van 90 cm tot een 'worst case scenario' van 2,7 meter. Van de scheenbenen van de meteodame over haar middel tot ver boven haar hoofd, tot de tweede verdieping van Amerikaanse huizen.

De visueel sterke scènes - een auto achter Navarro begint te drijven - worden nog kracht bijgezet door een geluidsclip, die de storm en regenval levensecht weergeeft. "De storm sleurt alles met zich mee, auto's drijven weg. Het water komt tot boven mijn hoofd, ik zou hier niet kunnen blijven staan, ik zou geen weerstand kunnen bieden aan de kracht van het wassende water", zegt Navarro onheilspellend. "In het water kunnen ook gevaarlijke chemische stoffen zitten of elektriciteitskabels."

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM The Weather Channel(@ weatherchannel) link

En het water is dan nog niet eens op het hoogste niveau. "Als we naar 2,7 meter gaan, dan is dit absoluut levensbedreigend", stelt Navarro duidelijk. We zien intussen vissen in het opgeklommen water zwemmen en er allerlei brokstukken in ronddrijven.

Als ultieme alarmerende aanzet voor de bevolking om toch maar te luisteren naar de aanbevelingen van de overheid, kan dit tellen. "Als je je in dit gebied bevindt, maak je dan ajb uit de voeten", aldus Navarro.

Toch kozen duizenden Amerikaanse burgers uit het potentiële rampgebied in North Carolina ervoor om in hun huizen te blijven en daar de orkaan te doorstaan. De hulpdiensten hebben het inmiddels uiterst lastig om zij die nu in nood zijn te bereiken en te helpen.