Weeralarm in Griekenland: kans op een orkaan Redactie

27 september 2018

14u51

Bron: AD.nl 9 Weernieuws Het zuiden van Griekenland en diverse Griekse eilanden kunnen er maar beter rekening mee houden: windstoten van orkaankracht en héél veel regen.

Het vrij uitzonderlijke fenomeen voor dit deel van de wereld kán morgen en overmorgen ontstaan doordat een lagedrukgebied vanuit Libië vandaag de Middellandse Zee optrekt. Die is warm en dient zo als aanjager voor een storm die kan uitgroeien tot een orkaan.



Zeker is het niet, maar in het zuiden van Griekenland doen ze er verstandig aan er rekening mee te houden. "Vooral Kreta krijgt het te verduren,'' zegt Wilfred Jansen van Weerplaza. Daar zou het dan zaterdag losbarsten. Voor Kreta en andere delen van Griekenland hebben de autoriteiten intussen een weeralarm afgegeven als waarschuwing.

Mensen die zich komend #weekend begeven naar #Griekenland moeten rekening houden met een forse #stormdepressie. Sommige bronnen spreken zelfs over een Médicane (tropisch systeem) met windstoten tot +120 km/u. Straks om 17:00 een livestream op YouTube. https://t.co/Yx1m0ReAo8 pic.twitter.com/GDv825MJou NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

'Medicane'

Volgens Noodweer Benelux kunnen er windstoten tot wel 120 kilometer per uur zijn tijdens de forse stormdepressie. Weerplaza schetst dat er in heuvelachtige gebieden mogelijk modderstromen kunnen ontstaan.



De storm, die tropische kenmerken heeft, is boven de Middellandse Zee ontstaan en wordt daarom ook wel een Medicane genoemd: een samenstelling van hurricane ('orkaan') en Mediterranean Sea.

Modelgefluister: eind deze week nieuwe kansen op een #medicane. https://t.co/QDxRQk9VW6 pic.twitter.com/j449JERbIP Weerplaza.nl(@ Weerplaza) link