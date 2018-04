Weekje zomer in ons land: donderdag en vrijdag tot 26 (!) graden TK

16 april 2018

06u33

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag begint met mooie zonnige perioden en wolkenvelden. In de loop van de dag verschijnt er meer bewolking. Een lokaal buitje is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. We krijgen maxima rond 13 graden aan de kust en in Hoog-België en tussen 16 en 18 graden elders, zo voorspelt het KMI.

Vannacht is het droog met brede opklaringen. Lokaal is nevel mogelijk en vooral aan zee kan zelfs een mistbank ontstaan. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden over het westen.

Morgen wordt het zonnig en warm met maxima van 17 tot 22 graden. Af en toe verschijnen er enkele hoge wolkensluiers. Vooral in de Ardennen kunnen er ook stapelwolken ontstaan.

Van woensdag tot vrijdag bepaalt een hogedrukkern boven Duitsland en Polen ons weer. Het is aanhoudend zonnig en warm voor de tijd van het jaar met woensdag maxima van 20 tot 24 graden. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs klimmen naar waarden tussen 21 en lokaal 26 graden.

Tijdens het weekend verplaatst de hogedrukzone zich naar het oosten, maar een nieuwe hogedrukkern vormt zich boven de Britse Eilanden en onze streken. Het lijkt dus droog te blijven met opklaringen. Het wordt wel minder warm met maxima rond 19 graden in het centrum.