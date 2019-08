Weekend wordt meestal droog Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 3 en 4 augustus Jill Peeters

02 augustus 2019

11u30 15 Weernieuws Het weekend begint nog met zwaarbewolkt weer, en een beetje lichte regen is zelfs niet uitgesloten. Maar in de loop van de dag begint de zon erdoor te komen, en uiteindelijk krijgen we brede opklaringen. De maxima die daarbij horen zijn: 21 graden aan zee en tot 23 graden in het binnenland. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noord-noordwesten.

Vannacht breiden de opklaringen zich verder uit en wordt het op de meeste plaatsen licht bewolkt en rustig weer. De minima komen uit rond 13 graden.

Zondag blijft het normaal gezien de hele dag droog. Het wordt ook zonniger, met enkel wat stapelwolken, die vooral in de namiddag wat talrijker zijn. Het warmt weer op tot zomerse maxima van 26 graden.

De depressie ten westen van de Britse eilanden verplaatst zich na het weekend richting Scandinavië en zorgt voor een stevige westcirculatie. Hierdoor wordt maritieme en dus vochtige lucht naar ons land gestuurd.

Maandag trekken er tijdens de ochtend nog enkele buien over het land. Later op de dag wordt het droger en opnieuw zonniger. Zomers warm wordt het daarbij, met maxima in het centrum van het land die uitkomen rond 25 graden.

Dinsdag verloopt wisselvallig met in de namiddag buien, vooral aan zee, maar ook in het binnenland zijn er buien mogelijk. De zuidwestenwind waait matig en het kwik klimt tot 24 graden.

Woensdag en donderdag houdt het wisselvallige weer aan, met maxima die vrij normaal zijn voor begin augustus en uitkomen rond 22 graden.