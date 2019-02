Weekend vol regenbuien en krachtige windvlagen TT

08 februari 2019

07u10

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag eerst nog zwaarbewolkt met lichte regen of motregen, maar in de namiddag wordt het op veel plaatsen zo goed als droog. Lang zal dat niet duren, want het KMI verwacht een regenzone in de nacht, gevolgd door opklaringen maar ook enkele felle buien met misschien ook een donderslag. Ook in het weekend blijft het niet droog.

Het is wel vrij zacht: vandaag liggen de maxima tussen 4 of 5 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in Vlaanderen. De wind blaast 's ochtends nog matig uit zuid tot zuidwest maar wordt in de loop van de dag vrij krachtig tot lokaal krachtig met rukwinden die kunnen oplopen tot 70 km/uur.

Tijdens de regenachtige nacht dalen de minima naar 3 tot 8 graden. De wind waait vrij krachtig of soms krachtig uit zuidwest met mogelijk rukwinden tot rond 75 km/uur.

Morgen is het wisselend bewolkt en winderig met af en toe buien. De maxima schommelen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 10 graden in het westen van het land. De wind waait vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten met rukwinden tot 80 à 85 km/uur.

Zondag verwacht het KMI zwaarbewolkt weer met regen, lokaal mogelijk veel regen. De maxima schommelen rond 9 graden in het centrum van het land. De wind is eerst op de meeste plaatsen nog vrij krachtig tot krachtig uit zuidwest met rukwinden tot 70 à 80 km/uur. Later draait de wind naar west en wordt het rustiger.