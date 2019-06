Weekend valt deels in het water kv

15 juni 2019

07u00

Het wordt geen zomers weekend, maar er is geen reden tot paniek. Vanochtend valt er nog regen, maar al snel wordt wisselend bewolkt met nog enkele lokale buien, maar vaak droog. Maxima tussen 19 en 23 graden. Morgen eerst opklaringen, nadien meer wolken met plaatselijk een bui. Begin volgende week wordt droog, rustig en behoorlijk warm, zo meldt het KMI.

Vanochtend verlaat een actieve neerslagzone stilaan ons land richting Nederland. Daarna krijgen we vanaf de Franse grens een afwisseling van zon en wolken. Er vallen nog een paar lokale buien, maar het blijft vaak toch droog. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 23 graden in het noordoosten. Er waait een meestal matige wind uit zuidwest tot west.

Vanavond verwachten we nog enkele plaatselijke buien en een wisselende bewolking. Tijdens de nacht wordt het snel overal droog en wisselen brede opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Op het einde van de nacht vergroot opnieuw de kans op een paar buien in het westen. De minima liggen tussen 8 en 13 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind is zwak tot matig.

Morgen zijn er eerst brede opklaringen, die in de loop van de dag plaats maken voor meer wolkenvelden. Plaatselijk kan er een bui vallen. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. Er waait een matige zuidwestenwind.

Maandag is het rustig en droog met opklaringen en wolken. Het is vrij warm met maxima van 20 tot 26 graden.



Dinsdag wordt vrij zonnig met hoge wolkensluiers. Op het einde van de dag kan er een bui ontstaan. Het is warm met lokale maxima tot 27 graden. Aan de kust klimt het kwik niet hoger dan 21 graden onder invloed van een zeebries.

Woensdag wordt de warmste dag van de week met maxima tot ongeveer 30 graden in de Kempen. Het is vaak zonnig, maar in de loop van de namiddag en de avond kunnen er onweersbuien ontstaan.

Donderdag krijgen we wisselvallig weer met soms buien en kans op onweer. In de meeste streken schommelen de maxima rond 23 of 24 graden.

Vrijdag is er nog kans op een paar buien, maar het lijkt meestal droog te blijven met opklaringen. De maxima liggen rond 20 of 21 graden in het centrum.