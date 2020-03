Weekend start zonnig, morgen mogelijk sneeuw in Ardennen HLA

28 maart 2020

06u32

Bron: Belga 7 Weernieuws Na een zonnig begin bereiken in de loop van de namiddag, vanaf de Noordzee, wolkenvelden stilaan ons land. Aan zee wordt het tot 10 graden, in het centrum 13 of 14 graden en in Belgisch Lotharingen 16 graden. Dat meldt het KMI. In de nacht van zaterdag op zondag neemt de bewolking overal verder toe met geleidelijk kans op wat regen of een bui. Op het einde van de nacht kunnen er eventueel enkele sneeuwvlokjes vallen op de Ardense hoogten. De minima dalen naar waarden tussen ­-1 graad in de Hoge Venen en 5 graden langs de kust.

In het binnenland begint zondag droog met brede opklaringen, aan zee is het wisselend bewolkt met mogelijk enkele buien. Later overdag wordt het in het oosten en het zuidoosten wisselend bewolkt met kans op enkele buien die in de Ardennen winters worden. In het centrum blijft het op een lokaal buitje na droog, in het noordwesten zijn er mooie zonnige perioden. Het is te koud voor de tijd van het jaar met maxima van 2 graden in de Oostkantons tot 8 graden in het noordwesten.

Een buienzone bereikt maandag ons land vanaf de Noordzee. Aanvankelijk zijn de opklaringen nog breed, maar geleidelijk wordt het wisselvallig vanaf de kust met enkele buien. Deze (winterse) neerslag bereikt de Ardennen pas maandagavond. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden.

Dinsdag blijft het droog en begint de dag zonnig maar koud met in het binnenland vriestemperaturen. In de loop van de dag ontwikkelen er zich in het binnenland stapelwolken. De maxima schommelen tussen 3 en 8 graden.

Woensdag kan een zwakke buienzone België bereiken vanaf de kust. Na een koude ochtend is het eerst zonnig. Daarna wordt het wisselvalliger met kans op enkele buien. Naar het zuidoosten toe neemt de buienkans nog verder af. We krijgen maxima van 4 tot 8 graden.

Donderdag wordt het bewolkt, maar vrijwel droog met slechts kans op wat lokaal gedruppel. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.