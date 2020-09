Weekend start zonnig en warm, later kans op onweersbui HLA

19 september 2020

Bron: Belga 0 Weernieuws Het weekend begint eerst zonnig, maar geleidelijk komen er meer wolkenvelden vanuit Frankrijk. In de loop van de namiddag is er vooral langs de grens met Frankrijk kans op een lokale bui, eventueel met een donderslag. Het blijft warm voor de tijd van het jaar met maxima tussen 22 graden in de Hoge Venen en 27 of 28 graden in het centrum van het land, zo meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht is er steeds meer bewolking in de gebieden langs de Franse grens, waar een bui mogelijk blijft. In het noordoosten van het land wordt het helder tot licht bewolkt. De minima schommelen tussen 5 graden in de Ardense valleien en 15 graden langs de grens met Frankrijk.

Zondag strekt een depressie zich uit van het noorden van Spanje, via een deel van Frankrijk, tot de Alpen. In het zuiden van ons land hangen er hierdoor meer wolkenvelden. Nabij de grens van Frankrijk is een onweerachtige bui niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 20 of 21 graden aan zee en lokaal 26 graden in het binnenland.

Ook maandag voorspellen de weercomputers mooie zonnige perioden, waarbij het in ons land overwegend droog zou moeten blijven. Het kwik klimt daarbij opnieuw tot en met 26 graden.

Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger, met regen of onweerachtige buien. Dan zijn er nog temperaturen rond 25 graden in het centrum, maar vanaf woensdag wordt het stilaan kouder. Woensdag is nog 20 graden mogelijk, vrijdag is dat hoogstens 15 graden in het centrum.