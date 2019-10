Weekend op komst met temperaturen tot 21 graden HR

11 oktober 2019

06u23

Bron: Belga, KMI 43 Weernieuws We mogen vandaag uitkijken naar een zacht weekend, waarin het overwegend droog zal blijven. Zaterdag stijgt de temperatuur tot 18 graden, zondag krijgen we maxima tot 21 graden.

Vrijdag is het in het noordwesten van het land zwaarbewolkt tot betrokken met af en toe wat lichte regen of motregen. Elders is er eerst veel bewolking maar vanuit het zuidoosten verschijnen er opklaringen. De maxima liggen tussen 13 of 14 graden in de Ardennen en 16 of 17 graden in het noordwesten. De zuiden- tot zuidwestenwind wakkert aan naar matig tot vrij krachtig in het binnenland en naar vrij krachtig tot krachtig aan zee. Rukwinden tot 60 km/u zijn mogelijk. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht blijft een storing slepen over het noordwesten van het land. Het is er zwaarbewolkt tot betrokken met af en toe wat regen of een bui. In het zuiden is het droog met brede opklaringen maar kan het nevelig worden. Minima van 9 graden in de Hoge Venen tot 14 of 15 graden in het noordwesten. De wind neemt in kracht af.

Zaterdag sleept een storing over het noordwesten van het land. Over het westen van het land is het veelal bewolkt en valt er af en toe wat lichte regen. Over de zuidoostelijke landshelft schijnt de zon maar in de namiddag stijgt de kans er op een bui. Over het centrum is het wisselend bewolkt en blijft het waarschijnlijk ook droog. Maxima tussen 16 en 20 graden.

Zondag begint met brede opklaringen maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen en uiteindelijk kan er wat regen vallen. Aan de voorzijde van de storing wordt nog warme onstabiele lucht aangevoerd waardoor ook in het centrum en het zuidoosten van het land enkele buien niet uitgesloten zijn. Maxima tussen 19 en 21 graden.

Maandag sleept de regenzone over ons land. Het is zwaarbewolkt met perioden met regen. Het is koeler met maxima tussen 15 en 19 graden. Dinsdag is het licht wisselvallig met regelmatig wolken en nog kans op enkele buien, bij zo'n 15 à 16 graden in het centrum. Woensdag zorgt een mobiele hogedrukwig voor een tijdelijke weersverbetering met mooie zonnige perioden en droog weer. Het wordt zo'n 16 graden in het centrum.