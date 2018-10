Weekend nog mooi maar daarna laat herfst zich eindelijk voelen LVA

19 oktober 2018

06u27

Bron: Belga 0 Weernieuws Vrijdagochtend is het op veel plaatsen grijs met lage wolken. Geleidelijk ontstaan er opklaringen, die in de loop van de dag wat breder worden, maar op veel plaatsen blijft de bewolking waarschijnlijk overheersen. De temperatuur klimt tot 14 graden in de Hoge Venen, tot 15 graden aan zee en tot 16 of 17 graden in het centrum. In de Gaume kan het kwik nog 19 graden bereiken, voorspelt het KMI.

Vrijdagnacht zijn er eerst brede opklaringen. Later schuift er hoge bewolking over het land vanaf het westen. In het tweede deel van de nacht kan er op verscheidene plaatsen mist ontstaan. De minima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee.

Zaterdag is er vrij veel hoge bewolking, met daaronder soms wolkenvelden die vanaf de kust over het land drijven. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden. De wind waait zwak uit veranderlijke richting of meestal uit noordoostelijke hoek.

Zondag wordt het zonnig met hoge bewolking. De maxima liggen rond 18 graden. Er staat weinig wind.

Maandag wordt het zwaarbewolkt met wat regen. Later wordt het vanaf de kust droog met opklaringen. Het kwik blijft steken rond 14 of 15 graden.

Dinsdag is het zwaarbewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt tot rond 13 graden.

Woensdag en donderdag krijgen we veel bewolking met af en toe wat regen of enkele buien. De maxima liggen rond 14-15 graden.