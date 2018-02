Weekend met winterse buien: opgelet voor gladde wegen, Ardennen krijgen verse sneeuw avh

10 februari 2018

07u32

Bron: Belga 9 Weernieuws Het blijft deze namiddag in vele streken droog met opklaringen. Vooral over het zuidoosten van het land verwacht het KMI wel nog een paar winterse buitjes. Over het westen neemt de bewolking stilaan opnieuw toe. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden over het westen. Aan zee waait een vrij krachtige wind met pieken tot 50 km/u.

's Avonds bereikt een storing ons land vanaf het westen en wordt het overal zwaarbewolkt. Ten noorden van Samber en Maas gaat het regenen, ten zuiden ervan is het nog meestal droog.

Zaterdagnacht breidt de storing zich verder oostwaarts uit en krijgen we ten zuiden van Samber en Maas en vooral dan in de Ardennen een verse sneeuwlaag van enkele cm. Elders gaat het om regen. De minima schommelen van -3 graden in de Hoge Venen tot +4 graden over het westen. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 75 km/u.

Morgen verwacht het KMI vooral over het oosten en het zuidoosten eerst nog winterse buien, terwijl het elders al snel meestal droog wordt met opklaringen. In de loop van de dag is het eerder wisselvallig met enkele lokale buien die een winters karakter kunnen hebben. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 1 graad op de Ardense hoogten en 6 graden over het westen.

Zondagavond en -nacht is het wisselend bewolkt met nog kans op een (winterse) bui. Vooral ten zuiden van Samber en Maas is het opletten voor ijsplekken. De minima schommelen van -6 graden in de Hoge Venen tot +2 à +3 graden in de kuststreek.

Maandag opklaringen en overwegend droog bij maxima tot 6 graden. Dinsdag lange tijd droog met zon, op het einde van de dag kans op winterse neerslag over het westen. Maxima van -1 tot +5 graden.

In de loop van woensdagnacht stijgen de temperaturen en regent het overal. Van donderdag tot zaterdag wordt het zachter en klimt het kwik lokaal tot 9 of 10 graden.