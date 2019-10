Weekend met regen en buien, maar volgende week wordt het stuk beter KVDS

Bron: Belga 4 Weernieuws Het lijkt erop dat we een weekend krijgen met flink wat regen en buien. Maar er is ook goed nieuws: volgende week zou het opnieuw een stuk beter worden.

Zaterdag is het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. In de loop van de namiddag wordt het droger in het westen en later ook in het centrum van het land, met uiteindelijk ook opklaringen. In de kuststreek blijft de kans op een bui bestaan. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden, meldt het KMI.

Donderslag

Zondag trekt een vrij actieve storing vanuit Frankrijk noordwaarts over ons land. Het is daardoor meestal zwaarbewolkt en vooral in de zuidoostelijke landhelft kan er veel neerslag vallen, met kans op een donderslag. Ook in het centrum van het land valt er bij momenten regen, maar het westen zou het zo goed als droog kunnen houden. Maxima van 11 tot 14 graden.





Maandag trekt de regen weg naar het noorden en in de namiddag wordt het droger met enkele opklaringen maar een lokale bui blijft mogelijk. Maxima van 11 tot 15 graden. Dinsdag zorgt een hogedrukgebied boven onze streken voor rustig en overwegend droog weer. Na het optrekken van het ochtendgrijs is het overdag wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden. Woensdag zou het een zonnige dag worden, met temperaturen tot 17 graden.

