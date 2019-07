Weekend begint zwaarbewolkt en buiig kv

13 juli 2019

06u45

Bron: Belga 17 HET WEER Het is vandaag aanvankelijk zwaarbewolkt met enkele buien, vooral in het centrum en oosten van het land. In de namiddag verschijnen er opklaringen in het westen en het centrum. De maxima liggen tussen 17 graden in de Ardennen en 22 graden in het centrum. Dat voorspelt het KMI.

Tegen de avond en 's nachts worden de opklaringen breder. Later in de nacht neemt de bewolking opnieuw toe vanuit het noorden. Het blijft zo goed als droog, met minima tussen 10 en 15 graden.

Ook morgen is het overwegend zwaarbewolkt met kans op buien. In de loop van de namiddag wordt het zo goed als droog vanaf het noorden en verschijnen er ook wat opklaringen. Het wordt 17 tot 21 graden.



Maandag blijft het grijs en vrij fris. In het zuiden komt de zon in de namiddag meer tevoorschijn, elders blijft het meestal zwaarbewolkt en droog. De maxima blijven schommelen tussen 17 en 20 graden.

Dinsdag opnieuw wisselend tot zwaarbewolkt, maar droog, bij maxima rond 21 graden in het centrum. Woensdag blijft het wisselend bewolkt bij maxima rond 23 graden. Vanaf donderdag neemt de kans op buien toe. Het wordt ook zachter met temperaturen tot 24 graden.

