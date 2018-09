Weekend begint wisselvallig, maar dan stormachtig weer met veel regen en rukwinden LVA

22 september 2018

06u40

Bron: Belga 0 Weernieuws De dag begint zaterdag wisselend bewolkt en er kan hier en daar een bui vallen. In de loop van de dag wordt het op de nadering van een storing zwaarbewolkt met tegen de avond mogelijk al de eerste regen in het westen van het land.

De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Ardennen en 18 graden in de Kempen. De wind wordt matig uit zuidwest tot west en wordt zwak tot matig en veranderlijk op het einde van de dag, meldt het KMI.

Zaterdagnacht is het zwaarbewolkt met bij momenten matige regenval. De minima liggen tussen 8 en 12 graden. De wind wordt zwak tot matig en veranderlijk met de doortocht van de depressiekern in de nabijheid van ons land.

Zondag trekt een stormdepressie over ons land naar Duitsland en diept zich uit. Het wordt dan zwaarbewolkt met veel regen en later ook felle buien, waarbij een lokale donderslag in het zuiden niet uit te sluiten valt. De zuidwestenwind neemt in kracht toe en wordt vrij krachtig tot krachtig met rukwinden, vooral dan in het zuiden van het land. Nadien draait de wind naar het noorden tot het noordwesten met rukwinden in het hele land. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden.

Maandag wordt het koeler met zon en wolken, eventueel met een bui. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden, bij een matige wind uit noord tot noordwest.