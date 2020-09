Week start zonnig maar fris, ook komende dagen blijft het grotendeels droog AW

07 september 2020

06u50

Bron: Belga 4 Weernieuws De week start vrijwel overal droog en begint met zon. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken die in het noorden van het land eventueel kunnen uitgroeien tot een buitje. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 21 à 22 graden in Vlaanderen. De wind waait in het binnenland zwak tot matig uit west tot zuidwest. Aan zee waait er een matige wind uit zuidwestelijke richtingen, in de Ardennen blijft de wind zwak en veranderlijk. Dat zegt het KMI.

Vanavond en volgende nacht blijft het droog, maar neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het westen. In het zuidoosten van het land houden de brede opklaringen stand tot de ochtend. De minima liggen over het algemeen tussen 15 graden aan zee en 5 à 6 graden in het zuidoosten van het land. In Hoog-België koelt het lokaal af tot om en bij 1 graad. De zuidwestenwind is eerst overwegend zwak, maar wordt later matig. In de Ardennen blijft de wind zwak en veranderlijk.

Dinsdag wordt het overwegend zwaarbewolkt, maar het blijft grotendeels droog. In het noordwestelijke deel van het land is een spatje regen niet uitgesloten; in het zuidoosten zijn er meer opklaringen mogelijk. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 22 graden in het uiterste zuiden van het land. Er staat een matige zuidwestenwind.

Woensdag sleept een zwakke storing over het noorden van het land waardoor het veelal bewolkt is en er vooral over de noordelijke landshelft soms wat lichte regen kan vallen. In het zuiden is de kans op enkele opklaringen wat groter. De maxima halen zowat 21 graden in het centrum van het land, maar in Belgisch Lotharingen kan het 23 tot 24 graden worden. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige westzuidwestenwind.