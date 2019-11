Week start wispelturig met regen, zon en mogelijk donder HAA

04 november 2019

06u16

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is deze voormiddag zwaarbewolkt met regen bij tussenpozen. Daarna wordt het tijdelijk droger vanaf de Franse grens met stilaan een afwisseling van zon en wolken. In de loop van de namiddag wordt de atmosfeer onstabieler en verwacht het KMI buien. Sommige buien kunnen vrij stevig zijn, lokaal mogelijk met enkele donderslagen.

De maxima schommelen nog steeds tussen 8 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in Laag- en Midden-België. De zuidelijke tot zuidwestelijke wind waait matig.

Vanavond is het meestal zwaarbewolkt en wisselvallig met (fikse) buien en kans op enkele donderslagen. Volgende nacht wordt het vaak droog, maar de kans op een aantal lokale buien blijft bestaan. Het is wisselend tot soms nog zwaarbewolkt. De minima dalen naar waarden tussen 4 en 8 graden bij een matige wind uit zuidelijke richtingen.

Morgen vallen er soms nog enkele buien en is het wisselend bewolkt. In de namiddag wordt het droger over het westen. We halen maxima van 5 of 6 graden in de Hoge Ardennen tot 12 graden in Vlaanderen. De wind is eerst zwak tot matig uit zuid, later wordt hij zwak en veranderlijk.

Woensdag trekt een zwakke regenzone over het land met soms wat lichte regen. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan de kust bij een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind.