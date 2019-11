Week start wispelturig met regen, bewolking en mogelijk donder HAA

Bron: Belga 10 Weernieuws Deze namiddag is het is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met af en toe wat regen of een bui. Op het einde van de dag is een plaatselijke donderslag niet uitgesloten in het westen van het land. De maxima liggen tussen 8 of 9 graden op de Ardense hoogten en 11 tot 13 graden in de andere streken. Dat meldt het KMI.

Vanavond het meestal zwaarbewolkt met af en toe wat regen in het binnenland en enkele stevige buien in het uiterste westen van het land. ‘s Nachts zijn tussen de wolkenvelden door opklaringen en wordt het iets droger. In het zuidoosten van het land blijven er lage wolken hangen en verwachten we nog af en toe lichte regen of motregen. De minima gaan van 4 tot 8 graden. Aan zee kan de wind ‘s avonds tijdelijk aanwakkeren naar vrij krachtig.

Morgen is het rustig, maar vaak bewolkt met af en toe wat lichte regen of een buitje. Na de middag verwacht het KMI in het westen meer opklaringen maar neemt de kans op buien toe in het oosten. De maxima halen van 7 tot 12 graden. ‘s Avonds zijn er tijdelijk opklaringen. Er ontstaat echter nevel, mist en lage wolken. In het noordwesten komen er later perioden met lichte regen of motregen. Minima van 1 of 2 graden op de Ardense hoogten tot 8 graden aan zee.

Woensdag trekt een zwakke regenzone over het land met soms wat lichte regen. In de namiddag wordt het over het westen veelal droog met soms wat zon. De maxima schommelen rond 10 graden in het centrum van het land. Donderdag trekt een nieuwe regenzone vanaf het westen door ons land. Na deze storing wordt het in de loop van de dag droger met opklaringen. De maxima schommelen rond 10 graden in het centrum.

Vrijdag lijkt het vaak droog te blijven. Het is wisselend tot zwaarbewolkt met in het centrum maxima rond 9 graden. Ook zaterdag kan het dankzij een mobiele hogedrukwig overwegend droog blijven. Af en toe schijnt de zon. De maxima schommelen rond 9 graden. Zondag bereikt een volgende zwakke regenzone ons land vanuit het westen bij maxima rond 8 à 9 graden.

